Bilzen lanceert warme lijn om hulp te bieden Emily Nees

19 maart 2020

09u32 0 Bilzen Stad Bilzen heeft een zogenaamde warme lijn geopend om hulp te bieden aan inwoners die het nodig hebben. Mensen kunnen er terecht om een babbeltje te slaan of om hun boodschappenlijstje door te spelen.

Net zoals vele Limburgse steden zet ook Bilzen een initiatief op poten om burgers in nood te helpen. Zo kwam de stad met een warme lijn op de proppen. Wie tot de risicogroep behoort, kan contact opnemen. Medewerkers van de stad staan klaar om een babbeltje te slaan met mensen die zich eenzaam of ongerust voelen, maar ook om dringende boodschappen te doen of medicatie te halen voor zij die niet in staat zijn om dat zelf te doen.

Ook als je zelf je steentje wil bijdragen tijdens deze coronatijden, ben je welkom om te bellen naar het nummer 089 39 96 20. De lijn is elke dag geopend van 9:00 uur tot 16:00 uur. Meer informatie vind je op bilzen.be/corona.