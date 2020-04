Bilzen lanceert digitaal bloesemmagazine Emelie Wojcik

09 april 2020

14u49 0 Bilzen Nu het heerlijke lenteweer in het land is, doen ook de bloesems opnieuw hun intrede. Helaas zorgt de coronacrisis ervoor dat we niet met z’n allen van de fleurige pracht kunnen genieten. Om toch van de bloemenpracht te genieten, lanceert het stadsbestuur van Bilzen een digitaal bloesemmagazine.

Bij de start van het toeristische seizoen stelt Bilzen traditiegetrouw een nieuwe brochure voor. Deze keer gebeurt dat in de vorm van het magazine ‘Boeiend Bilzen’ dat drie keer per jaar verschijnt en inspeelt op de troeven van elk seizoen. Op dit moment zijn de troeven dus de bloesems. Naast een nieuwe naam en look krijgt het magazine voor het eerst een online verlengstuk.

“Via bewegende elementen, video’s en foto’s ontdekt de lezer de troeven van onze stad”, zegt Bruno Steegen, schepen van toerisme en lokale economie. “Men wordt als het ware doorheen een verhaal geloodst dat de zintuigen prikkelt en mensen nieuwsgierig maakt om onze bezienswaardigheden in het echt te ervaren. Jammer genoeg is dat nu even niet mogelijk, maar online inspireren we iedereen voor gezondere tijden.”

In de komende jaren kan het online magazine verder uitgebouwd worden met 3D-beelden en verrassende animaties. “Op die manier verkent de bezoeker dan virtueel de lokale trekpleisters en verborgen plekken. Beleving staat hierbij centraal. We willen onze troeven nog meer in de kijker zetten en tonen dat Bilzen de perfecte uitvalsbasis is voor een bezoek aan Haspengouw en bij uitbreiding de Euregio.”

Het tijdschrift raadplegen kan via de website van Visit Bilzen.