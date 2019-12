Bilzen kiest resoluut voor duurzaamheid Lien Vande Kerkhof

04 december 2019

09u20 0 Bilzen Bilzen kiest resoluut voor duurzaamheid, hernieuwbare energie en pesticidevrij onderhoud. Bij het voorstellen van het nieuwe meerjarenplan kondigde de stad onder meer aan met toelages voor waterputten te komen en volop in te zetten op onthardingsprojecten en bijkomende vergroening van het openbaar domein.

Eerst en vooral tracht het stadsbestuur zelf het goede voorbeeld te geven door het plaatsen van zonnepanelen op de schoolgebouwen, over te schakelen naar duurzame verlichting en regenwater te gebruiken voor onkruidbestrijding. Verder promoot het Samentuin-project in Merem het ecologisch tuinieren. Het coachingtraject van Mooimakers zorgt o.m. voor een optimaal vuilnisbakkenplan. Via de samenwerkingen met organisaties als Stebo en Duwolim wil men burgers aanzetten om energiezuinig te bouwen en renoveren. Tijdens de spreekuren krijgen Bilzenaren gratis toelichting over mogelijke premies waarop zij recht hebben

Ontharding en vergroening

De stad zet voorts in op onthardingsprojecten en bijkomende vergroening van het openbaar domein, bijvoorbeeld van de Markt en het Camille Huysmansplein. In functie van het milieu worden er gronden aangekocht in bosuitbreidingsgebieden en zal er een nieuw bos worden aangeplant. Voor de huidige gemeentelijke bossen komen er nieuwe natuurbeheersplannen. De biodiversiteit wordt gestimuleerd door de gemeentelijke subsidies voor kleine landschapselementen (KLE). Ook neemt de stad het initiatief om een klimaatweek te organiseren.

Om het ecologisch onderhoud van begraafplaatsen en bermen te blijven garanderen stelde de groendienst onlangs vier nieuwe medewerkers aan.