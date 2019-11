Bilzen is eerste stad die streekproduct bezit Lien Vande Kerkhof

06 november 2019

07u37 0 Bilzen Het ‘Biesonder appelsap’ is sinds kort het eerste streekproduct dat helemaal toebehoort aan een stad. Toerisme Bilzen mag zich officieel eigenaar noemen van het sap dat wordt geproduceerd van de hoogstamboomgaard in Alden Biesen.

De hoogstamboomgaard in Alden Biesen, een van de grootste kasteeldomeinen in de Euroregio, is ook dé hoogstamboomgaard van Vlaanderen. Omdat het onmogelijk is om al het fruit van de 40 hectare hoomstamfruitboomgaarden op te eten, wordt de overschot sinds 2014 verwerkt tot Bilzers streekproduct: ‘Biesonder appelsap’. Op dat moment was er nog geen lokale perserij om het sap te verwerken en af te vullen waardoor een samenwerking met Pajottenlander bvba uit Pepingen werd opgezet. De weg van Alden Biesen tot een kant en klaar flesje appelsap bij de consument was al dusdanig een heel eind.

Korte keten

Maar het (korte) pad wordt nu eindelijk geëffend: De Wroeter, een organisatie die mensen te werk stel die moeilijk een job vinden, is klaar om de productie van het Biesonder appelsap over te nemen. ”De keten zal daardoor enorm worden ingekort”, zegt een enthousiast burgemeester Johan Sauwens. “Wij kopen de volledige voorraad flesjes op en staan in voor stockage, distributie en de verkoop. We mikken op 2.000 liter op jaarbasis, goed voor 10.000 kleine flesjes en dus het dubbele van de huidige productie. We willen het appelsap breed verspreiden naar toeristen, logies, horeca, attracties in Bilzen en nabijgelegen gemeenten en kleinhandel. Op die manier wordt de stad eigenaar en wordt het Biesonder appelsap een echt, lokaal korte-keten-streekproduct.”

Goedkoper

De kortere, lokale weg heeft ook voordelen voor de consument. Het product zal namelijk goedkoper worden. Bovendien draagt iedereen die het Biesonder appelsap drinkt rechtstreeks bij aan het behoud van de hoogstamboomgaard in Bilzen. “In de aankoopprijs zit een Kortweg Natuur-bijdrage van 0,09 euro per flesje", vertelt schepen van Economie Bruno Steegen. “Kortweg Natuur is een kwaliteitslabel van het RLHV voor een product dat lokaal geteeld, verwerkt en verkocht wordt en de fauna en flora een handje helpt. Dit is een belangrijke meerwaarde voor ons appelsap aangezien de middelen via het Kortweg Natuur-fonds opnieuw geïnvesteerd worden in het behoud van de hoogstamboomgaarden in Bilzen en we op die manier de toekomst van ons lekkere appelsap verzekeren.”