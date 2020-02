Bilzen in de ban van STIP IT: Vier stippen tegen pesten veroveren de stad Dirk Selis

13 februari 2020

13u58 0 Bilzen Vrijdag start de Vlaamse Week tegen pesten. Jongerenzender Ketnet lanceerde in dat kader enkele jaren geleden STIP IT en de Move tegen pesten. Bilzen is in de ban van de actie en roept zoveel mogelijk mensen op om deel te nemen. Een filmpje, een wedstrijd en stippen op speelplaatsen en openbare plekken moeten inwoners bewust maken van het fenomeen.

‘Stip it, stip it, come on and stip it!’ De videoclip van Ketnet roept iedereen op om vier stippen op zijn of haar hand te zetten, als symbool van de Move tegen pesten. Stad Bilzen ging ermee aan de slag en maakte een filmpje om inwoners aan te sporen hetzelfde te doen. “Door zelf enkele activiteiten te organiseren, geven we graag het goede voorbeeld”, zegt schepen van jeugd Peter Thijs. “Pesten is echt niet oké en die boodschap willen we als stad uitdragen. Elk uiterlijk is mooier dan een pestkop!”

Vier stippen

In het filmpje zijn heel wat Bilzenaren te zien die de stippen op hun hand zetten en een vuist maken tegen pesten. Zo engageren ze zich voor de actie en willen ze anderen overtuigen om eveneens mee te doen. Niet alleen leuk om naar te kijken, er is ook een wedstrijd aan verbonden. “We vragen iedereen vier stippen te tekenen en er een plezante foto of video van te maken. De drie origineelste inzendingen winnen een toffe prijs. Op die manier trachten we gans Bilzen in de ban te krijgen van STIP IT”, legt Thijs uit. Om de campagne nog meer kracht bij te zetten trekken de medewerkers van de Jeugddienst er samen met schepen Thijs op uit om op enkele speelplaatsen en druk bezochte plekken in de stad grote stippen te tekenen. “Zo vergroten we de beleving en hopen we nog meer aandacht te genereren. Pesten kan niet door de beugel en dat willen we met deze actie nog eens duidelijk aanstippen.”

https://youtu.be/N-2wZq4vJ8g.