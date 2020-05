Bilzen geeft 40.000 euro aan prijzen weg om lokale ondernemers te steunen Emily Nees

08 mei 2020

15u59 0 Bilzen Wie binnenkort afzakt naar Bilzen, kan wel eens een gelukkige winnaar worden. De ‘Gratis Shoppen’-actie, waarbij je kans maakt om het bedrag van je aankopen volledig terugbetaald te krijgen, vindt namelijk de hele maand juni plaats. Zo wil de stad de kleinhandel, dienstensector en horeca steunen.

Tijdens de maand juni wordt een prijzenpot weggegeven van maar liefst 40.000 euro. Het concept is eenvoudig: wanneer klanten – van eender welke regio – een aankoop doen bij één van de deelnemende handels- en horecazaken noteren ze hun gegevens op de achterzijde van de kassabon.

Die stoppen ze vervolgens in een geluksbox, verspreid over het centrum van Bilzen en de deelgemeenten. Elke maandag worden er onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder honderden kassabonnen geloot. Wie wint, krijgt het eigen aankoopbedrag terugbetaald.

Een primeur is het echter niet. De actie wordt normaliter georganiseerd in het laatste weekend van april. “Het vernieuwende is dat we deze actie een volledige maand laten lopen en ook de handels- en horecazaken uit de deelgemeenten betrekken”, zegt Bruno Steegen (Beter Bilzen), schepen van Lokale Economie.

“De horecazaken zijn fysiek nog gesloten, maar zijn creatief aan de slag gegaan met takeaway en thuisbezorging. Ook zij kunnen dus deelnemen aan deze actie. We bekijken ondertussen mogelijkheden om terrassen uit te breiden voor als de horecazaken weer van start mogen gaan. We willen het lokaal kopen stimuleren en een boost geven, zodat het ook in de toekomst mogelijk blijft om te shoppen in onze stad.”

Kleinschalig

Intussen bereiden de lokale winkeliers zich voor om maandag te heropenen. “We hebben voorzorgsmaatregelen genomen zoals handgel bij het binnenkomen, ontsmettingsspray aan de paskamers en plexiglas aan de kassa”, zegt Sigurd Claesen van kledingwinkel Movies. “Ook beperken we het aantal personen in de winkel en houden we steeds voldoende afstand. Veiligheid staat voorop, maar we zijn vooral heel gelukkig dat we onze klanten opnieuw persoonlijk mogen ontvangen.”

Schepen Steegen heeft er alvast een goed oog in. “Bilzen heeft een gevarieerd aanbod, maar is kleinschalig genoeg om shoppen vanop een veilige afstand te garanderen. Iedereen kan hier op een rustige manier aankopen doen, zonder over de koppen te lopen. We zijn dan ook opgelucht dat de winkels kunnen openen. De handelaars zijn uitvoerig geïnformeerd over de veiligheidsvoorschriften en we zijn ervan overtuigd dat ze goed voorbereid zijn.”