Bilzen doet het met slechts één getuige... tot ook die het laat afweten Xavier Lenaers

16 juni 2019

09u44 1 Bilzen De Bilzenaren moeten vandaag opnieuw naar de stembus wegens onregelmatigheden toen ze dat in oktober deden. Maar wat dan opvalt: in de 29 stemkantoren stond deze keer slechts één getuige geregistreerd. Tot die ook niet op kwam dagen.

Getuigen mogen tijdens verkiezingen afgevaardigd worden door de verschillende partijen, om toe te zien op een correct verloop van de stembusgang. Bij de verkiezingen in oktober telde Bilzen nog 38 stemkantoren, waar de partijen telkens een getuige heen stuurden. Of elke van de zes partijen zo overal vertegenwoordigd was, is niet duidelijk. Maar dat er toen toch een aardig legertje paraat stond, is zeker.

En dan is het opvallend dat er deze keer welgeteld één getuige uitgestuurd werd — voorlopig is het niet duidelijk van welke partij. Die moest postvatten in rusthuis Demerhof, waar volgens Johan Sauwens in oktober ook onregelmatigheden waren. Dat bleek achteraf niet te kloppen. Nu, de getuige, die bleek uiteindelijk ook niet present te tekenen.