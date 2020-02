Bilzen bouwt aan fietssnelwegen Redactie

18 februari 2020

14u47 0 Bilzen Dit jaar nog bouwt Bilzen mee aan fietssnelwegen. Het traject van 1 kilometer zorgt voor een veiligere verbinding naar Heesveld via de Spurkweg en de Twaalfbunderweg. Ook de Eikerveldweg en de Munsterbeekweg worden vlotter bereikbaar.

“Voor het woon-werkverkeer is dit een belangrijke stap in de goede richting”, vindt schepen van Openbare Werken Guido Cleuren (Beter Bilzen). “Vele Bilzenaren hebben namelijk een job om en rond de industriezone van Genk.” Ook de scholieren hebben baat bij de fietssnelwegen. “Het biedt onder meer een veilige route aan de kinderen uit Beverst en Schoonbeek die in het centrum naar school gaan.”

Het traject heeft een kostprijs van 1 miljoen euro en wordt gesubsidieerd door de provincie Limburg. In het voorjaar van 2021 zou het project volledig afgerond moeten zijn.