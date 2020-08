Bilzen Beweegt komt met alternatief voor sponsorloop Emily Nees

26 augustus 2020

17u28 1 Bilzen Dit jaar geen sponsorloop in Bilzen, maar wel een fotozoektocht van zo’n 3,6 kilometer. Dat heeft team achter Bilzen Beweegt beslist. “Zo hopen we de vakantie, zowel voor de kinderen als de ouders, op een mooie manier af te sluiten”, klinkt het.

“Eind augustus zou normaal de zesde editie van de sponsorloop plaatsvinden”, vertelt Peter Thijs (TOB), schepen van Sport en Jeugd en coördinator van Bilzen Beweegt. “De sponsorloop, ten voordele van Run4kids, liep ik de eerste keer voornamelijk alleen. Jaar na jaar groeide het event uit, tot we vorig jaar op een bepaald moment met zo’n 500 mensen op het marktplein stonden.”

“Mede om die reden, maar ook omdat we bloemen verkochten en er een discobar werd gezet op het plein, hebben we beslist om de sponsorloop dit jaar te cancelen. Afgelopen maand hebben de sponsors ons echter gecontacteerd om te laten weten dat we nog steeds op hen konden rekenen. Het gaat dan om handelaars uit Groot-Bilzen. Dat vind ik echt knap, want voor zelfstandigen zijn het allesbehalve makkelijke tijden.”

Verrassingen

“Aangezien we afgelopen jaren iets moois hebben opgebouwd, zou het jammer zijn om dit jaar niets te organiseren. Uiteindelijk hebben we beslist om te kiezen voor een wandelingen. Concreet gaat het om een fotozoektocht, van tussen de 3,6 en 4 kilometer. Aan het einde van de rit krijgen de deelnemende kinderen een waardebon om een ijsje te halen. Wie aankomt in Bilzen Beweegt-tenue, ontvangt daarbovenop een spelpakket. Zo hopen we de vakantie, zowel voor de kinderen als de ouders, op een mooie manier af te sluiten”, besluit de schepen.

De fotozoektocht vindt aanstaande vrijdag plaats. Deelnemen is gratis. Wie wenst, kan uiteraard een bijdrage geven voor Run4kids. Meer informatie vind je op de website van Bilzen Beweegt.