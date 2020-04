Bilzen behoudt huidige regeling kinderopvang tijdens paasvakantie: “Groepen mogen niet gemengd worden” Emily Nees

01 april 2020

11u19

Bron: Stad Bilzen 1 Bilzen Bilzen heeft beslist om de huidige regeling omtrent kinderopvang verder te laten lopen tijdens de paasvakantie. “Het is essentieel om dezelfde routine aan te houden en de groepen die al met elkaar in contact stonden te behouden. Groepen mogen dus niet gemengd worden”, klinkt het.

Bilzen heeft in overleg met de schooldirecties, leerkrachten en de begeleiders van de kinderopvang beslist om de huidige regeling voor opvang van schoolgaande kinderen verder te zetten tijdens de paasvakantie. Ook alle vestigingen van Domino blijven open. Hetzelfde geldt voor de initiatieven van de scholen in de verschillende deelgemeenten en het centrum, en dat zowel voor, tijdens als na de gebruikelijke lesuren.

Ouders die werken in cruciale sectoren kunnen beroep doen op de regeling. Maar ook kinderen uit kwetsbare gezinnen of voor wie er geen enkel andere opvangmogelijkheid is, blijven niet in de kou staan. De stad wijst er wel op dat het de bedoeling is om kinderen onder ons zo veel mogelijk thuis te houden.

Contactbubbel

De beslissing is niet zomaar gevallen. “Het is essentieel om dezelfde routine aan te houden en de groepen die al met elkaar in contact stonden te behouden”, zegt schepen van Kinderopvang Griet Mebis (Beter Bilzen). “Groepen mogen dus niet gemengd worden. Organiseer geen nieuwe opvanginitiatieven met een kinderoppas aan huis. Wie toch geen andere keuze heeft, laat best altijd dezelfde persoon op de kinderen passen, iemand die bovendien niet actief is bij andere gezinnen.”

Wie opvang wenst voor schoolgaande kinderen kan contact opnemen met de school in kwestie of met Kinderopvang Domino op het nummer 089 41 89 56. Dat is verplicht, aangezien alle inschrijvingen vervallen. Ouders dienen hun kinderen dus opnieuw aan te melden.

Opvang voor kinderen jonger dan 2,5 jaar kan worden aangevraagd via huisvanhetkind@bilzen.be, 089 51 94 80 of www.opgroeien.be. Dringende vragen mogen worden gestuurd naar corona@opgroeien.be.

Wie nood heeft aan dringende opvang voor kinderen ouder dan 12 jaar, kan contact opnemen met de stedelijke diensten contacteren via info@bilzen.be. Er wordt dan samen gezocht naar een oplossing op maat.

LEES OOK: Bibliotheek De Kimpel stilt leeshonger met afhaaldienst