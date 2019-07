Bijna helft rijdt te snel door Beverst RTZ

15 juli 2019

17u41 0 Bilzen De lokale politie heeft maandag op verschillende locaties snelheidscontroles gehouden in Bilzen en Riemst. Aan de Kleistraat in Beverst (Bilzen) werden liefst 70 van de 153 gecontroleerde bestuurders geflitst wegens overdreven snelheid.

In de Dorpsstraat in het centrum van Bilzen reden 11 van de 223 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. De politie stelde zich ook op aan de Alden Biesensingel. Daar vlogen 41 van de 254 gecontroleerde bestuurders op de bon, omdat ze sneller reden dan 90. Eén van hen haalde er zelfs 135 kilometer per uur. In buurgemeente Riemst was er ten slotte een controle op de Visésteenweg. 80 van de 294 bestuurders reed er sneller dan 50 door de bebouwde kom.