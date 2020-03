Bibliotheek De Kimpel stilt leeshonger met afhaaldienst Emily Nees

30 maart 2020

16u35 0 Bilzen Bilzerse boekenwormen, niet getreurd. Ook tijdens de coronacrisis blijft De Kimpel bereikbaar. De Bilzerse bibliotheek heeft namelijk maandag een afhaaldienst geopend om de leeshonger van de inwoners te stillen.

In tijden van corona zoeken we allemaal een bezigheid om de tijd te doven. Bibliotheek De Kimpel helpt daarbij. De Bilzerse bib heeft namelijk een afhaalservice op poten gezet. Alle leden kunnen er terecht om boeken, CD’s, DVD’s en games uit te lenen.

Op afspraak

Je kan kiezen uit de materialen die nog beschikbaar zijn in de catalogus. Per afhaalbeurt heb je recht op vijf stuks. Laat zeker weten wat je graag uitleent door het formulier op de website in te vullen. Hier geef je best ook je e-mailadres én telefoonnummer op, zodat de bib je kan bereiken om een afspraak te maken tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

Ook niet-leden kunnen beroep doen op de dienst. Zij betalen dan achteraf een bedrag van vijf euro, indien ze ouder zijn dat 26 jaar. Meer informatie vind je op de website van bibliotheek De Kimpel.