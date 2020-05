Bibliotheek De Kimpel laat opnieuw bezoekers toe ENL

25 mei 2020

10u48 0 Bilzen Bibliotheek De Kimpel hervat haar dienstverlening gedeeltelijk. Zo zijn mensen opnieuw welkom in de bib om boeken uit te lenen. Studeren of ter plekke kranten en magazines doorbladeren is echter nog niet mogelijk.

Bibliotheek De Kimpel heropent vandaag de deuren. Al zijn de mogelijkheden beperkt. Enkel wie materiaal wil uitlenen, kan er terecht. Slechts 40 mensen mogen er op hetzelfde ogenblik binnen en dat voor maximum een half uur lang. Daarnaast wordt er gevraagd om enkel boeken aan te raken die je mee naar huis neemt. Studeren of een krant doorbladeren mag nog niet. Computeren is alleen toegestaan als je zelf niet beschikt over een toestel of internetverbinding.

Let wel, de openingsuren zijn tijdelijk aangepast. Zo is de bibliotheek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, en dat van 10.00 uur tot 12.00 uur en 15.00 uur tot 17.00 uur. De afhaalbib blijft gewoon doorlopen en al het materiaal gaat na inlevering 72 uur in quarantaine.

Meer informatie vind je op de website van de bib.