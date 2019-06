Bestuurster heeft geen geldig rijbewijs, geen verzekering, is dronken én onder invloed van drugs RTZ

09 juni 2019

16u24 1 Bilzen De lokale politie van Bilzen, Hoeselt en Riemst heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag verkeerscontroles gehouden in het kader van de ‘zomer bob-campagne’. Die wil bestuurders ook in de zomermaanden waarschuwen voor het gevaar van alcohol in het verkeer. De politie stelde zich op aan de Tongersesteenweg in Hoeselt en aan de N2 Maastrichterstraat in Bilzen.

Eén bestuurster blies al snel positief bij een alcoholtest. Uit een speekseltest bleek bovendien dat ze onder invloed van drugs achter het stuur zat. Een geldig rijbewijs had ze niet meer, en haar wagen bleek bovendien niet verzekerd. Haar auto werd prompt in beslag genomen. Een twee bestuurder had eveneens alcohol en drugs genomen. Voor hem was het trouwens al de derde keer dat hij tegen de lamp liep op één jaar tijd. Nog een bestuurder weigerde hardnekkig het bevel om te stoppen, en bracht daarbij agenten in gevaar. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen, en zijn voertuig werd getakeld. Na verhoor mocht de agressieve bestuurder weer beschikken.

Nog eens drie personen legden een positieve speekseltest af voor het gebruik van amfetamines en cannabis. Zij mochten allemaal hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Eén bromfietser klasse A die voorbij de controle snorde, moest van de politie op de testbank. Daar bleek dat zijn brommer 71 per uur haalde, waar normaal slechts 25 per uur toegelaten is. Hij mocht zonder brommer naar huis. Vijf personen zaten zonder veiligheidsgordel achter het stuur, en mochten allemaal een boete van 116 euro ophoesten. Nog eens 14 bestuurders gingen met een bekeuring voor technische gebreken aan hun wagen naar huis, of omdat ze niet in orde waren met hun boorddocumenten.