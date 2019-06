Bestuurster (39) onder invloed van marihuana op weg naar het werk RTZ

18 juni 2019

17u34 1 Bilzen De lokale politie heeft dinsdagmorgen tussen 2 en 6 uur negen bestuurders gecontroleerd in het kader van de zomer BOB-campagne. Geen van de gecontroleerde bestuurders had te veel alcohol gedronken.

Eén bestuurster die onderweg was naar haar werk in Tongeren, bleek wel onder invloed van marihuana te rijden. Zij werd op de Tongersestraat te Bilzen onderschept naar aanleiding van enkele kleine verkeersinbreuken. Door de positieve speekseltest werd haar rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken. Omdat de 39-jarige bestuurster ook geen geldige verzekering kon voorleggen, werd haar auto in beslag genomen. Ze kreeg bovendien nog een PV van waarschuwing mee, omdat haar rijbewijs versleten was. Twee andere bestuurders krijgen elk een boete van 116 euro wegens onverantwoord rijgedrag. Beide bestuurders reden veel sneller dan toegelaten. Ten slotte schreef de politie nog drie PV’s van waarschuwing uit voor technische mankementen en één voor een versleten rijbewijs.