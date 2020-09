Bestuurders laten zich twee keer flitsen op Taunusweg ENL

09 september 2020

De lokale politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft woensdag een snelheidscontrole uitgevoerd op de Bilzense Taunusweg, waar de maximumsnelheid 70 km/u bedraagt. In totaal hebben 175 van de 483 voorbijrijdende passanten die maximumsnelheid overtreden. Twee voertuigen liepen zelfs twee keer tegen de lamp.

De radar op de Taunusweg stelde tijdens de controle vast dat er maar liefst 175 van de 483 voertuigen sneller reden dan 70 km/u. Eén bestuurder reed voorbij aan 146 km/u en keerde even later terug om nogmaals geflitst te worden, deze keer aan 115 km/u. Een ander voertuig werd een eerste keer geflitst aan 128 km/u en niet veel later aan 126 km/u. Beide bestuurders zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechter.