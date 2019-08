Bestuurder vergeet de handrem aan te trekken: Koerierbusje rijdt overvol terras op in Bilzen TT Toon Royackers

24 augustus 2019

20u51 2 Bilzen Even grote paniek zaterdagnamiddag op het terras van brasserie het ‘Forum’ aan de Markt in Bilzen. Terwijl de bezoekers van een vol terras van hun eten of een ijsje aan het genieten waren, kwam er plots een bestelwagen op hen af gerold. Alle gasten konden nog net op tijd aan de kant springen, terwijl seconden later de tafels, stoelen en borden in het rond vlogen. De onhandige bestuurder van Post.nl kwam achter zijn busje aangelopen. Hij was vergeten de handrem aan te trekken.

“Ik hoorde van in de keuken dat er iets ernstig gebeurde,” legt zaakvoerder Davy Slechten van het Forum in Bilzen uit. “Plots was er dat enorme kabaal. Dat kon onmogelijk alleen maar een plateau zijn die tegen de grond ging. Toen ik buiten ging kijken zag ik die bestelbus midden op ons terras staan. De klanten stonden stomverbaasd tussen de brokstukken. Op een dikke meter na had hij onze gevel gemist. Blijkbaar had de zonneluifel boven ons terras de auto nog op tijd doen afremmen. Meteen hebben we onder de wagen gekeken om te zien of er iemand onder stak. Groot was onze opluchting toen dat niet het geval bleek. Ongelofelijk eigenlijk, want onze zaak zat zaterdagnamiddag zoals altijd weer bomvol. Iedereen was nog tijdig aan de kant kunnen springen.”

Oeps: handrem vergeten

De bestuurder van het busje had zijn wagen even verder ter hoogte van de Veritas geparkeerd voor een levering. Hij kwam verbaasd naar buiten gelopen om te kijken waar zijn voertuig precies gebleven was. Klanten van het Forum reageerden aanvankelijk erg boos op hem, omdat ze allemaal erg geschrokken waren. “We hebben hier ook enkele oudere klanten, en die hebben natuurlijk niet de mogelijkheid om zich zo snel uit de voeten te maken. De bestelbus had hen op een haar na gemist. Enkele mensen hadden wat schrammetjes opgelopen, maar erger als dat was het niet,” haalt Davy Slechten opgelucht adem. Ook burgemeester Johan Sauwen (Trots op Bilzen) kwam zaterdagnamiddag meteen polshoogte nemen. Hij beloofde na het ongeval te kijken hoe de situatie op de hoek aan de Markt in Bilzen eventueel beter beveiligd kan worden.

“Al is dit wel het eerste ongeval in dertig jaar,” besluit Davy Slechten. “We waren wel zaterdag allemaal onder de indruk. Daarom hebben we toch maar dicht gedaan. Heel ons terras was trouwens één grote puinhoop. Ik wil wel enkele sympathieke klanten en vrienden bedanken die ons nog geholpen hebben met de hele opkuis. Voorlopig redden we ons wel weer met parasols en de tuinmeubelen die we nog hebben. Daardoor konden we zondagmorgen de zaak weer openen.