Bestuurder rijdt onder invloed van cocaïne RTZ

26 augustus 2019

Maandagochtend heeft de lokale politie een verdachte auto aan de kant gezet langs de Hasseltsestraat in Bilzen. De wagen was eerder aan hoge snelheid gesignaleerd door Beverst. De 35-jarige bestuurder uit Bilzen had geen alcohol gedronken, maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was werd toch een speekseltest opgelegd. Die test wees op het recent gebruik van cocaïne. In zijn wagen vond de politie nog eens 9 XTC-pillen. De bestuurder zal zich later mogen verantwoorden voor de politierechter.