Bestuurder rijdt in dronken toestand naar werk ENL

08 september 2020

10u20 2 Bilzen Een interventieploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft vanochtend een bestuurder betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. De man uit Tongeren speelde zijn rijbewijs voor 6 uur kwijt.

In de vroege uurtjes voerde de lokale politie een controle uit op het woon-werkverkeer. Rond 5.30 uur was de interventieploeg genoodzaakt om een voertuig aan de kant te zetten op de rustparking tussen Riemst en Bilzen op de E313. Reden: de bestuurder uit Tongeren was onder invloed van alcohol. Hij bleek bijna 1 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd daarom voor zes uur ingetrokken. De Tongerenaar zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter.

Verder waren de nodige boorddocumenten in orde, maar zijn rijbewijs was versleten. De politie gaf hem daarvoor een PV van waarschuwing.