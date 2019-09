Bestuurder neemt al rijdend foto van politiecontrole (en vliegt zelf op de bon) RTZ

17 september 2019

19u43 0 Bilzen Dinsdag heeft de lokale politie een grootschalige controle gehouden op zwaar verkeer ter hoogte van de Zutendaalweg en de Kruisbosstraat in Bilzen. Daarbij werden alles samen voor maar liefst 16.652 euro aan boetes uitgeschreven.

Eén bestuurder mocht ter plaatse 2.500 euro ophoesten, omdat hij zijn lading gasflessen niet had vast gemaakt. Hij had zelfs niet de nodige documenten om de flessen te mogen vervoeren. Verschillende truckers kregen hoge bekeuringen van meer dan 2.000 euro wegens technische gebreken aan hun vrachtauto. Ze reden onder meer rond met banden die op de draad versleten waren, defecte bumpers, afwezige brandblussers, niet gekeurde tachografen of onleesbare nummerplaten. Andere hadden hun lading niet of niet voldoende vast gemaakt. Eén bestuurder vond het leuk om een foto te maken van de politie-actie, maar hij kreeg prompt zelf een boete van 116 euro omdat hij dat al rijdend deed.