Bestuurder met 2,7 promille alcohol in bloed moet ontnuchteren in de cel Emily Nees

05 oktober 2020

12u58 2 Bilzen De lokale politie van Bilzen betrapte in de nacht van vrijdag op zaterdag een dronken bestuurder. De 40-jarige bleek maar liefst 2,7 promille alcohol in zijn bloed te hebben, én was in het bezit van drugs. De man werd uiteindelijk samen met zijn dronken vriendin overgebracht naar de cel om daar te ontnuchteren.

De bestuurder liep rond middernacht tegen de lamp in het centrum van Bilzen. Zijn zwalpende voertuig verraadde meteen zijn dronken toestand. Uit de test bleek dat hij maar liefst 2,7 promille alcohol in zijn bloed had. De patrouille trok zijn rijbewijs onmiddellijk in, en dat voor 15 dagen. Toen ook nog bleek dat hij nauwelijks op zijn benen kon staan, werd hij bestuurlijk gearresteerd en ter ontnuchtering opgesloten in de cel van het commissariaat van Bilzen. Ook zijn vriendin verkeerde in dronken toestand en bracht een nacht door in de cel.

Daarbovenop vond de politie tijdens de fouille een gebruikshoeveelheid aan marihuana. De bestuurder tekende voor het gebruik van amfetamines. De man zal zich dan ook mogen verantwoorden bij de politierechter.