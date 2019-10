Bestuurder betrapt met 1,5 promille alcohol in het bloed RTZ

15 oktober 2019

17u22 0 Bilzen De lokale politie heeft maandag een automobilist betrapt die in de Notendreef in Bilzen reed. Die weg is enkel voorbehouden voor ruiters, fietsers en tractoren.

Uit een ademtest bleek dat de 52-jarige bestuurder bijna 1,5 promille alcohol in het bloed had. Zijn rijbewijs werd meteen ingehouden en hij kreeg een bijkomend proces-verbaal voor het rijden op de ruilverkavelingsweg. Hij zal zich later ook moeten verantwoorden bij de politierechter.

Nog op maandag zette de politie een 31-jarige vrouw aan de kant op de Maastrichtersteenweg in Riemst, omwille van de slechte staat van haar wagen. Ze legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis en amfetamines. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In juli 2018 speelde de vrouw haar rijbewijs al eens kwijt voor rijden onder invloed van verdovende middelen.