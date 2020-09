Bestuurder (21) rijdt verder met lekke band ENL

10 september 2020

12u12 0 Bilzen Woensdag heeft de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een voertuig tegengehouden. Eén van de banden van de aanhangwagen bleek lek te zijn. Bovendien bleek de aanhangwagen noch verzekerd nog ingeschreven te zijn.

Een interventieploeg van de lokale politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft woensdag enkele verkeersinbreuken vastgesteld. Zo werd tijdens de late shift onder meer een voertuig tegengehouden met zogenaamde ‘Amerikaanse pinkers’. Na het opstellen van proces-verbaal van waarschuwing trok een passerend voertuig de aandacht. De auto reed voorbij met een aanhangwagen.

Geen geldig rijbewijs

Eén van de banden van de aanhangwagen bleek lek te zijn, waardoor de velg over de rijbaan schuurde. Het voertuig met de aanhangwagen werd onderschept op de Hoveweg een eindje verderop. De 20-jarige bestuurder gaf toe vanuit Tienen vertrokken te zijn met een aanhangwagen geladen met 900 kg aan kiezel. Tijdens de rit klapte één van de banden op de Alden Biesensingel in Bilzen. De bestuurder bleef echter gewoon verder rijden tot aan de werf in Munsterbilzen. Uit de controle bleek daarbovenop dat de aanhangwagen noch ingeschreven noch verzekerd was. Bovendien kon de persoon geen geldig rijbewijs om zo’n een massa te vervoeren.

De aanhangwagen werd in beslag genomen en getakeld. De zaakvoerder besloot ter plekke om de aanhangwagen af te staan aan de Belgische staat om verdere kosten te vermijden.