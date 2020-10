Bestuur zet acties op poten om verenigingsleven te steunen Emily Nees

08 oktober 2020

09u52 0 Bilzen In het kader van het relanceplan heeft Bilzen een dotatie van 425.078 euro ontvangen uit het Vlaamse noodfonds, dat naar het verenigingsleven gaat. De stad keerde al ruim 184.000 euro uit aan subsidies. “De tweede fase, die nu van start gaat, draait om duurzame acties en projecten waar het lokale verenigingsleven baat bij heeft.”

De Vlaamse regering kende 425.078 euro toe aan Bilzen uit het noodfonds. Van dat bedrag diende 207.496 euro als rechtstreekse steun voor de jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenorganisaties. Verenigingen die niet of nauwelijks getroffen zijn, konden volgens het solidariteitsprincipe afstand doen van hun deel en dat hebben enkelen ook gedaan. In totaal keerde de stad in die eerste fase 184.615 euro uit.

Technisch materiaal en sanitaire spullen

“Fase twee draait om duurzame acties en projecten waar het lokale verenigingsleven baat bij heeft”, vertelt schepen van verenigingen Griet Mebis (Beter Bilzen). “Daarvoor is een budget van 240.463 euro beschikbaar. Een bevraging bracht de financiële en praktische behoeftes in kaart. Zo gaven verenigingen aan dat het makkelijk zou zijn als ze op één plek terecht zouden kunnen om materiaal te huren. Daarom zal de stad een bestelwagen aankopen met daarin technisch en logistiek materiaal voor kleine evenementen en mobiele speelpleinen.”

Om alles coronaveilig te laten verlopen, zal het bestuur ook sanitaire spullen aankopen. “Concreet gaat het om verplaatsbare handgeldispensers, mobiele handwasunits en rugsproeiers om kleedruimtes, douches en kampplaatsen te ontsmetten”, legt schepen van Jeugd en Sport Peter Thijs (Trots op Bilzen) uit. Op vraag van de verenigingen zal de stad ook partytenten ter beschikking stellen.

Verlaagde huurtarieven

Een andere vorm van steun zijn de lagere huurtarieven en een financiële injectie voor zaaluitbaters. Grote ruimtes worden aan hetzelfde vergadertarief verhuurd als kleinere. Dat biedt verenigingen de kans om in veilige omstandigheden samen te komen. Omdat er minder verhuringen zijn, wegen de vaste kosten voor zaaluitbaters zwaar door. Daarom kunnen zij rekenen op een forfaitaire tegemoetkoming van 500 euro per lokaal. Voorwaarde is wel dat ze verenigingen korting geven op de huurprijs. “Verder zullen we ook onze kanalen gebruiken om promotie te maken voor hun evenementen”, zegt Mebis nog. “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan weekblad De Demer en de sociale mediaplatformen van de stad.”

Bovenstaande initiatieven worden samen geraamd op 184.000 euro. “Dat betekent dat er nog 56.464 euro over is”, zegt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). Dat geld wordt besteed aan vrijetijdsprojecten van andere diensten, zoals de kermisbonnen.”