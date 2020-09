Bestuur past verkeersregelement laad- en loszone Brugstraat aan ENL

02 september 2020

14u20 0 Bilzen Op de gemeenteraad is maandagavond beslist om de laad- en loszone in de Bilzense Brugstraat te beperken in de tijd. Zo mogen er voortaan gewone wagens parkeren vanaf 18.00 uur.

“Tot op heden is de laad- en loszone in de Brugstraat niet beperkt in de tijd”, legt burgemeester Johan Sauwens (TOB) uit tijdens de Bilzense gemeenteraad. “Het bood aan de vele cafés die er toen nog waren de mogelijkheid om ’s nachts te laten leveren en de brouwer van dienst zijn werk te laten doen. Vandaag de dag is dat minder het geval. Daarom willen we de zone gelijkstellen met de anderen in de stad. Dat betekent dat de plek na 18.00 uur gebruikt kan worden als gewone parkeerplaatsen. Het geeft ook iets meer ruimte aan de buurtbewoners.” Het punt werd unaniem goedgekeurd.