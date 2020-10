Besmettingen in Bilzen stijgen Emily Nees

06 oktober 2020

08u55 0 Bilzen Het aantal coronabesmettingen in Bilzen neemt toe. Zo hebben er in de periode van 28 september tot en met 4 oktober 13 inwoners positief getest. De stad overschrijdt dan ook de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners en zit momenteel in alarmfase 2.

“Net zoals in de rest van het land nemen ook in Bilzen de besmettingen toe”, laat burgemeester Johan Sauwens (TOB) op zijn sociale mediakanalen weten. “In de periode van 28 september tot en met 4 oktober zijn er 13 besmettingen vastgesteld, verspreid over de verschillende deelgemeenten.”

Opvallend: het zijn vooral jonge inwoners die besmet zijn geraakt met het virus. Zo zijn 8 van de 13 corona patiënten in Bilzen tussen de 20 en de 30 jaar. Eén iemand is jonger dan 20 jaar. Drie van hen zijn boven de 50 en één iemand is ouder dan 70 jaar. “De cijfers tonen aan dat we extra waakzaam moeten zijn en de maatregelen nog beter moeten respecteren. Alleen samen komen we erdoor”, besluit hij.