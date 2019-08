Belgische appel- en perenproductie gunstiger dan in rest van Europa Dirk Selis

08 augustus 2019

17u05 0 Bilzen De appel- en perenproductie in ons land daalt. Maar gelukkig voor de telers minder erg dan in de rest van Europa waar er een tegenvallende oogst is. Dat blijkt uit de eerste ramingen voor de oogst voor het seizoen 2019/2020, die donderdag in Bilzen tijdens het Prognosfruit-congres van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties werden voorgesteld.

In België wordt de totale productie peren voor het seizoen 2019/2020 geschat op 330.894 ton. Dat is 10,3 procent minder dan vorig seizoen en 6,7 procent meer dan het seizoen daarvoor. Ook in 2019 is er in de hardfruitsector behoorlijk veel schade door hagelbuien en door zonnebrand ten gevolge van de extreme temperaturen. De totale productie appelen voor het seizoen 2019/2020 wordt geschat op 229.161 ton. De geschatte oogst is iets lager dan vorig seizoen (0,9 procent), maar vergelijkbaar met de gemiddelde opbrengsten van de laatste drie seizoenen. Het totale hardfruitareaal in België van 16.160 ha blijft min of meer stabiel ten opzichte van 2018. De reconversie van de sector naar peer zet zich nog steeds verder.

Slechte oogstvooruitzichten in Italië.

Ondertussen heeft België een oppervlakte van 10.354 ha peren (+200 ha) en 5.805 ha appelen (-180 ha). In Europa wordt de appelproductie geschat op 10,5 miljard kg. Dat is 20 procent lager dan de recordappeloogst van vorig seizoen. Wanneer de oogst vergeleken wordt met de oogsten van de laatste drie seizoenen, is er een daling van 8 procent. De sterke daling van de oogstvooruitzichten voor appelen komt vooral door de tegenvallende appeloogst in een aantal Oost-Europese landen. Voor peren wordt een oogst van ruim 2,0 miljard kg verwacht, wat een daling van 14 procent ten opzichte van vorig seizoen is. De verwachte daling van de perenoogst in Europa is voornamelijk te wijten aan de slechte oogstvooruitzichten in Italië.