Behandeling Bilzense Cloë van start gegaan in Miami. Familie doet oproep aan vliegmaatschappijen voor betaalbare tickets Lien Vande Kerkhof

05 januari 2020

11u37 0 Bilzen 2020 is alvast hoopvol van start gegaan voor de Bilzense Cloë Houben. De exclusieve en peperdure behandeling waarvoor de 10-jarige ballerina naar Miami reisde is de voorbije week aangevat. Voorlopig moet het meisje zich elke drie weken laten behandelen in Amerika, maar ook de vliegtickets bedragen een flinke duit. Daarom doet de familie een oproep aan verschillende vliegmaatschappijen: betaalbare reistickets zodat Cloë in tussentijd bij haar vriendjes kan zijn en naar school kan gaan.

Begin oktober veranderde het leven van Cloë en haar gezin in een oogopslag: de dokters stelden een agressie hersentumor vast en het meisje uit Bilzen onderging dertig bestralingen in het UZ Leuven. Een betere behandeling dan de hersentumor terugdringen via bestraling, was in België niet mogelijk. Cloë’s ouders gingen op zoek naar alternatieven in het buitenland en ontdekten het bestaan van een experimentele behandeling in Amerika (ONC201-behandeling, red.). Omdat het een buitenlandse studie betreft, wordt het desbetreffende medicijn in ons land nog niet terugbetaald. De familie zette een inzamelactie op poten die insloeg als een bom: tot ver buiten Limburg en over onze landsgrenzen wilden kinderen en volwassenen het jonge meisje helpen.

Elke drie weken naar Amerika

Dankzij een vliegende start kon het gezin naar Miami vertrekken, waar het ziekenhuis een plekje voor Cloë gereserveerd had. Maar de kosten lopen op: de behandeling zou 160.000 euro per jaar bedragen én Cloë moet elke drie weken in Amerika geraken om haar bloed te laten controle. De behandeling zelf bestaat de eerste vier weken uit vloeistof die het meisje moet innemen, daarna wordt het wellicht een pilletje. Cloë’s tante tekende twee weken geleden nog op in onze krant dat ze ook hopen op de optie om het meisje af en toe in Zurich te laten behandelen. “Er zijn immers twee Amerikaanse artsen die regelmatig op- en af naar Zwitserland vliegen”, vertelde Ingrid Hauben.

Verder is de familie erg aangedaan door de enorme golf aan solidariteit. Van klasgenootjes tot compleet onbekenden: iedereen lijkt Cloë te willen steunen met originele acties, steunbetuigingen en financiële bijdrages. Maar er is nog heel wat geld nodig om de verdere behandeling en reiskosten te dekken. Vrienden en familie van Cloë doen daarom een warme oproep om ook in 2020 te blijven helpen. Meer info op www.together4cloe.be