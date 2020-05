Bedrijventerrein Spelver in Bilzen breidt uit met meer dan 7 hectare: “Nieuwe kmo biedt extra werkgelegenheid” Dirk Selis

29 mei 2020

12u14 0 Bilzen De stad Bilzen bouwt bedrijventerrein Spelver fors uit. Na de volledige inrichting van Spelver I en II begon deze week de aanleg van een derde kmo-zone met een oppervlakte van meer dan zeven hectare. Spelver III wordt ingeplant in het gebied waar het recyclagepark zich al bevindt.

Nu het archeologisch onderzoek achter de rug is, konden de wegeniswerken definitief van start gaan. De volle bezetting van Spelver I en II bewijst dat er echt nood is aan een bijkomend bedrijventerrein in Bilzen. “De vraag naar gronden voor kmo’s blijft toenemen, dat klopt”, steekt schepen van Lokale Economie Bruno Steegen (Open Vld) van wal. “Als stad willen wij hen de mogelijkheid bieden hier in de beste omstandigheden aan de slag te gaan. Op Spelver I en II zijn momenteel al meer dan zestig bedrijven actief. In de nieuwe zone is er ruimte voor nog eens minstens twintig ondernemingen. De interesse is alvast groot. Enerzijds gaat het om lokale bedrijven die zich willen herlokaliseren. Andere ondernemers vinden Bilzen en Spelver dan weer ideaal gesitueerd tussen de E313 en de E314.”

Eind dit jaar afgerond

De werken zullen eind dit jaar afgerond zijn. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 120 werkdagen. Voor de aanleg van de riolering is 430.000 euro uitgetrokken en voor de wegenis 680.000 euro. Daarnaast gaat 125.000 euro naar elektriciteitsvoorzieningen en openbare verlichting. Alles samen wordt circa 1.000 meter riolering aangelegd. Die voor het regenwater heeft een grote diameter – tot één meter – omdat die leidingen ook zullen dienen als buffer bij hevige regenval. Bovendien komt er tevens een bufferbekken met een capaciteit van meer dan 2.000 kubieke meter. Stroomafwaarts zal de riolering voor het regenwater aansluiten op de bestaande bufferbekkens aan de overkant van Abbendaal. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels bezig.

Extra werkgelegenheid

Wat de wegeniswerken betreft, gaat het om 4.500 vierkante meter asfalt. Over de projectzone zal meer dan 20.000 kubieke meter grond verzet worden. Het overgrote deel daarvan wordt ter plaatse hergebruikt om zwaar transport te beperken. “Spelver III wordt net zo duurzaam als onze andere bedrijventerreinen”, zegt schepen van Openbare Werken Guido Cleuren. “Met bedrijventerreinen als Spelver bieden we ruime mogelijkheden aan kmo’s die van Bilzen hun uitvalsbasis willen maken. Ze zorgen bovendien voor extra werkgelegenheid. Dat is dan weer uitstekend nieuws voor onze inwoners en de plaatselijke economie. Neem nu Spelver II, daar zijn momenteel niet minder dan 450 personen tewerkgesteld. Die tendens zal zich voortzetten als de eerste ondernemingen op Spelver III van start gaan”, besluit Steegen.