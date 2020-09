Baudouin Wolwertz (Beter Bilzen) op uitwisseling in Bordeaux, Sandra Jans aangesteld als plaatsvervangend raadslid ENL

02 september 2020

12u47 1 Bilzen Ondernemer Sandra Jans (Beter Bilzen) zetelt tot en met december als gemeenteraadslid van Bilzen. Reden: Baudouin Wolwertz verblijft momenteel in Bordeaux om les te volgen aan de Kedge Business School. Jans legde dinsdagavond de eed af tijdens de virtuele gemeenteraad.

“Op 20 februari kreeg ik van raadslid Baudouin Wolwertz een e-mail toegestuurd waarin hij vertelde dat hij op uitwisseling zou kunnen gaan in Bordeaux”, zegt voorzitter Guy Sillen tijdens de raadszitting. “Op 24 juni ontvingen we de bevestiging dat de lessen fysiek zouden kunnen doorgaan en Wolwertz effectief tijdelijk in het buitenland zou verblijven.”

Virtuele eed afleggen

“Daardoor kan hij de gemeenteraden van september, oktober, november en december niet bijwonen. Hij verzoekt ons om hiervan akte te nemen en een plaatsvervanger aan te stellen.” Sandra Jans mag zich de gelukkige noemen. “Zij is de eerstvolgende op de lijst van juni 2019 en kon ons de nodige geloofsbrieven voorleggen. Mevrouw Jans voldoet aan de nodige verkiesbaarheidsvoorwaarden. Ze zal vanavond (gisteren, red.) de eed afleggen in onze raadszaal conform de modaliteiten, achter het computerscherm weliswaar.”

Na de korte en atypische eed, volgt er een kort applaus. “Proficiat, en ik wens u heel veel succes de komende maanden als raadslid”, sluit Sillen af. Jans zal het mandaat voltrekken tot en met 31 december.