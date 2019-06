Gesponsorde inhoud Bart De Wever komt campagne

voeren in een verregend Bilzen LXB

12 juni 2019

16u30 0

Camera’s draaien, fotografen schieten plaatjes. Bart De Wever is in Bilzen. De nationale voorzitter van de N-VA verliet ‘t Schoon Verdiep (stadhuis) van Antwerpen om Wouter Raskin (lijsttrekker) en huidig burgemeester Frieda Brepoels (lijstduwer) een laatste duw in de rug geven voor de nieuwe verkiezingen van zondag 16 juni. Op die dag moeten 24.708 Bilzenaren weer, en dit voor de derde keer in acht maanden, gaan stemmen. De Raad heeft de verkiezingen van oktober vorig jaar ongeldig verklaard omdat ze op basis van een klacht van Johan Sauwens onregelmatigheden had vastgesteld. De Wever werd vergezeld van nog twee andere boegbeelden van de partij: Jan Jambon en Zuhal Demir! “Ik kom de kandidaten in Bilzen een hart onder de riem steken”, vertelde hij. Of z’n komst zondag het verschil gaat maken in de uitslag in Bilzen? “Ik weet niet of méér mensen op de N-VA gaan stemmen omdat ik nu hier ben”, reageerde hij. Toen Bart De Wever arriveerde op de Markt stopte het met regenen en kon hij z’n ronde op de wekelijkse marktdag doen. Alleen, de Markt liep al bijna leeg. Er werden weinig selfies genomen. De reacties van de Bilzenaren op de komst van Bart De Wever liepen uiteen. Een persoon riep hem toe dat het hoogtijd was dat hij naar Bilzen kwam. Een oudere dame was helemaal niet happy: ‘Ga terug naar Antwerpen!’ Een derde liet een van de boeken van Bart De Wever signeren. Wat verderop deelde Johan Sauwens, de kopman van Trots op Bilzen (door z’n klacht moeten zondag de verkiezingen overgedaan worden) flyers uit. Hij was vergezeld van een doedelzakspeler die de verkiezingsshow een muzikaal tintje gaf.