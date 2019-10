Babbelbanken moeten psychische kwetsbaarheid uit taboesfeer halen Lien Vande Kerkhof

23 oktober 2019

10u49 0 Bilzen Wie nood heeft om zijn hart te luchten installeert zich voortaan gewoon gezellig op de Babbelbank aan het Medisch Centrum St.-Jozef in Munsterbilzen. “Stel je even voor dat we er in slagen om op meerdere plekken in Limburg een babbelbank te vestigen”, mijmert algemeen directeur Cindy Monard. “Het zou een droom zijn om met dergelijke kleine initiatieven het taboe rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken.”

De twee ‘Babbelbanken’ werden niet zomaar lukraak ergens aan het Medisch Centrum neergepoot. “We kozen voor een vaste plaats buiten muren of omheining”, vertelt de algemeen directeur van het Medisch Centrum. “Om de verbondenheid en participatie te accentueren richten we één bank met zicht naar het ziekenhuis, de andere met een open blik naar de maatschappij. Het is de bedoeling dat mensen er gaan zitten om contact te maken en ook effectief te babbelen.”

Taboesfeer

Met het initiatief wilt het Medisch Centrum psychische kwetsbaarheid uit de taboesfeer halen. “Het idee ontstond naar aanleiding van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid”, vervolgt Monard. “Het taboe rond psychologische kwetsbaarheid beïnvloedt het leven van mensen met een psychisch lijden en dat van hun naasten. De Babbelbank moet een laagdrempelig middel zijn om op een aangename manier met elkaar in gesprek te gaan en eens te vragen naar het welzijn van de ander.”

Babbelbank in elke buurt

In de volgende fase wilt de organisatie van het Medisch Centrum nog net een stapje verder gaan. “We nodigen omliggende steden en gemeenten uit om ook een ‘Babbelbank’ te plaatsen waarbij ze een onuitgesproken intentie aangaan om mensen met een - eventueel psychische - kwetsbaarheid te steunen. Een soort van missie waarbij we onze buurt oproepen om ruimte te creëren voor mensen met een kwetsbaarheid zonder dat hun leven daardoor beheerst wordt. Een ‘Babbelbank’ in elke buurt, een fantastisch idee toch?”

Voor de praktische uitwerking deed het Medisch Centrum beroep doen op de leerlingen en leerkrachten van TISJ scholengemeenschap Bilzen.