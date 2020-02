Asielcentrum Bilzen: drie maanden na de brand nog geen zicht op de eerste bedden Marco Mariotti

18u30 0 Bilzen Het Rode Kruis popelt om de zowat 140 plaatsen voor asielzoekers in Bilzen in gebruik te nemen. Maar dat is nog niet voor morgen — en ook niet voor overmorgen. Van de nodige herstellingswerken na de brandstichting in november is immers nog altijd geen sprake. En verder dan offertes zal men deze maand ook niet geraken.

Het toekomstige asielcentrum in Bilzen werd in november het slachtoffer van een zware brand — kwaad opzet, zo bleek later. Los van de criminele achtergrond van de feiten, zag het Rode Kruis meteen ook 140 broodnodige bedden voor vluchtelingen door de neus geboord.

Snel even herstellen? Dat bleek ook al geen optie. Eerst moest men er zeker van zijn dat er geen asbest aanwezig was. “Sinds deze week is het gebouw asbestvrij verklaard”, zegt Jan Noé”, wiens familie eigenaar is van het gebouw. “Nu kunnen we offertes aanvragen voor de herstellingswerken.” Maar dat wil dus zeggen dat die herstellingswerken nog niet voor morgen zijn. En dat terwijl het Rode Kruis er liever gisteren dan vandaag de eerste asielzoekers ondergebracht had.

Het is wachten... En dat terwijl de 140 geplande plaatsen in Bilzen nog altijd broodnodig zijn Ine Tassignon, woordvoerster Rode Kruis

Bijkomend probleem: er is nog geen duidelijkheid over een mogelijke kostprijs van de herstellingswerken, laat staan over wie ze zal uitvoeren. Aanvankelijk verklaarde de familie Noé dat de werken snel zouden starten, maar dat was dus buiten het asbestonderzoek gerekend. Momenteel ligt er dan ook nog altijd een zeil op het dak — iets wat waterschade niet kon tegengaan. Die schade zou ook groter zijn dan gedacht, maar daar moeten verzekeringsexperts nog duidelijkheid in scheppen.

Voor het Rode Kruis, dat het asielcentrum zal uitbaten, zit er niks anders op dan te wachten. “We zouden deze maand een nieuwe update krijgen”, aldus woordvoerster Ine Tassignon. “Maar onze aanpassingswerken (om van het gebouw een waardig asielcentrum te maken, red.) kunnen pas uitgevoerd worden eens de basis helemaal in orde is. En dat terwijl de 140 geplande plaatsen nog altijd bijzonder nodig zijn. De druk en instroom van asielzoekers is immers nog altijd even groot.”

Geen nieuwe centra in Limburg

Limburg vangt intussen ook nog asielzoekers op in onder meer Helchteren, waar momenteel 628 mensen verblijven. Dat aantal zal nu opgetrokken worden met nog eens vijftig bedden — al blijft men zo wel onder de maximumcapaciteit van zevenhonderd bedden. Toch zal men hier geen extra plaatsen toekennen om het ‘gebrek’ in Bilzen op te vangen. Al worden er elders in het land, zoals in Beveren en Sijsele, wél nieuwe asielcentra geopend. En het Rode Kruis laat Bilzen als opvanglocatie niet los.

Het onderzoek naar de brandstichting in Bilzen draait intussen op volle toeren, maar een doorbraak lijkt nog niet in zicht. “We onderzoeken nieuwe data”, klinkt het bij korpschef Dirk Claes. “Maar een concrete verdachte? Neen, die is er nog niet. Maar stilte betekent voor alle duidelijkheid niet dat er achter de schermen niets gebeurt. Dit dossier zal niet plots in de koelkast belanden. We zitten niet vast, maar meer kunnen we daar voorlopig niet over zeggen.”