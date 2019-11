Asbestresten gevonden na brandstichting aan asielcentrum in Bilzen Lien Vande Kerkhof

16 november 2019

19u43 16 Bilzen Labo-onderzoek wees zaterdag uit dat de dakleien van het afgebrande woonzorgcentrum Ark van Noe in Bilzen in beperkte mate asbest bevatten.Een gespecialiseerd bedrijf heeft de asbestresten gisteravond nog opgeruimd.

Door de brand die op 11 november uitbrak in het toekomstig asielcentrum in Grote Spouwen werden de dakleien beschadigd en kwamen er ook een aantal terecht op en rond het gebouw. Daarom heeft een bedrijf gespecialiseerd in asbest zaterdag de directe omgeving gesaneerd. Alle restanten werden opgeruimd.

Geen reden tot ongerustheid

Het stadbestuur laten weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er tijdens en na de brand asbestvezels verspreid werden. Er is dus geen reden tot ongerustheid bij de buurtbewoners. De milieudeskundige van stad Bilzen zal alles in samenwerking met de brandweer nauwgezet coördineren en opvolgen.