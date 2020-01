Asbesthoudend puin verwijderd uit Ark van Noë LVKG

19u40 0 Bilzen Het asbesthoudend puin werd maandag verwijderd in Ark van Noë, het voormalige rusthuis in Grote-Spouwen dat in november beschadigd raakte door een brand.

Door de brand die op 11 november uitbrak in het toekomstig asielcentrum in Grote Spouwen werden de dakleien beschadigd en kwamen er ook een aantal terecht op en rond het gebouw. Daarom heeft een bedrijf gespecialiseerd in asbest nu ook de resten op het dak verwijderd. Eerder werd al asbesthoudend materiaal in de directe omgeving van het toekomstig asielcentrum gesaneerd.