Appartement bezichtigen in coronatijden? Dat is dan 250 euro boete! Marco Mariotti

24 maart 2020

17u45 0 Bilzen De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft maandag twee personen die in Munsterbilzen een appartement wilden bezichtigen beboet met 250 euro wegens schending van de coronarichtlijnen. Het ging om een niet-essentiële verplaatsing. Ook drie kameraden uit Hasselt werden in Bilzen op de bon geslingerd.

De politie onderschepte maandag rond 15.30 uur in het centrum van Bilzen een voertuig uit Tongeren met twee inzittenden aan boord. De bestuurder en een kameraad wilden in Munsterbilzen een appartement in aanbouw gaan bezichtigen. De politie presenteerde hen een onmiddellijke minnelijke schikking.

Een uur later werden in de Maastrichterstraat in Bilzen drie personen in een voertuig uit Hasselt gecontroleerd. De drie waren op weg naar een kennis in Veldwezelt. Ook zij leefden de coronarichtlijnen niet na. De politie deed die vaststellingen alleen tijdens de namiddagdienst.

De ploegen van de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken deden het voorbije weekend 35 vaststellingen. Het ging vooral om mensen die zich met de wagen verplaatst hadden om ergens te gaan wandelen. “Anderzijds hebben onze patrouilles kunnen vaststellen dat de meeste inwoners van de politiezone zich goed aan de coronamaatregelen houden”, zo laat de politie Sint-Truiden dinsdag nog weten.

Politie LRH met hoofdstad Hasselt schreef al 39 pv’s uit sinds de maatregelen gelden.