Annick Ponthier (Vlaams Belang): "Ik sta klaar"

17 juni 2019

Een coalitiebreker. Zo zou je Vlaams Belang in Bilzen kunnen zien. De partij wint immers 2 zetels, ten koste van meerderheidspartij N-VA. "In 2006 hadden we ook al 4 zetels", zegt kopvrouw Annick Ponthier. "In 2012 zakten we, door het succes van N-VA, naar 1 zetel. In oktober van vorig jaar werden dat er opnieuw 2, en nu klimmen we naar 4. We hebben de huidige coalitie dus gebroken."

"De kiezer heeft ons een signaal gegeven, en ons vervolgens beloond", vervolgt Ponthier. "Omdat wij tussen de mensen staan, hun taal spreken en luisteren."

Discrete gesprekken

Maar wat hoopt Ponthier met haar score te bereiken? Er is nog altijd dat cordon... "Ik heb discrete contacten met andere partijen - meer wil ik daar niet over kwijt. En intussen sta ik open voor alle gesprekken. Ik zie ook de mogelijkheid dat Vlaams Belang en N-VA hierdoor naar elkaar zullen toegroeien." En zo scoort Vlaams Belang opnieuw sterk. "Centrumrechts rukt op op lokaal vlak", knikt Ponthier. "Links is in Bilzen bijna van de kaart geveegd. Dat zeg ik zonder leedvermaak. Nu is het afwachten wat er volgende week zal gebeuren. Maar ik sta klaar."