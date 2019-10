Andy Peelman speurt mee op Bilzen Mysteries DSS

30 oktober 2019

16u47 0 Bilzen Woensdag kwam de bekendste politieagent van Vlaanderen, Andy Peelman, afgezakt naar Bilzen Mysteries voor foto’s, selfies, tips en om zelf actief mee te speuren.

In het kader van de actie ‘speur mee met een bv’ kwam Peelman vandaag tips geven aan de speurders, die met hun tablet en tips van commissaris Angel (Joke Devynck) en inspecteur Dewolf (Jeron Dewulf) zo snel mogelijk moesten achterhalen wie er verantwoordelijk was voor het dodelijke ongeval, of was het toch moord op de site? “Ik vond het heel fijn dat ik genoeg tijd kon vrijmaken om met alle enthousiastelingen vanmiddag een praatje, een foto of een selfie te maken. Ik heb ook even de tijd genomen om zelf met een tablet op pad te gaan. ‘Bilzen Mysteries, Het Complot’ is echt de moeite, maar je moet goed opletten als je snel de oplossing wil vinden van het spel. Ja, het is een aanrader”, zei Andy Peelman na afloop van een fantastische dag op Bilzen Mysteries.

