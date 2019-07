Alden Biesen voor één dag de grootste levende

boerderij met zo’n 3.500 stamboekdieren LXB

04 juli 2019

12u00 0 Bilzen Gekloonde schapen, een miniatuurpaard, honden die leren apporteren of een lief en donzig konijntje. Het zijn enkele van de 3.500 dieren met een stamboek die je zondag op het domein rond het kasteel van Alden Biesen kan gadeslaan. Je kan ze in actie zien. Meer nog, een groot aantal dieren kan je aaien. “Het is de grootste levende boerderij voor een dag in de Lage Landen”, vertelt Guido Cleuren, de schepen van Landbouw en voorzitter van de vzw Landbouwdag.

Die vzw organiseert Agricultura, zoals het event in open lucht heet. De toegevoegde waarde is de setting waarin de buitenboerderij zich over 30 hectare uitstrekt: de historische landcommanderij Alden Biesen die volgend jaar 800 jaar bestaat en het groene, heuvelachtig landschap van Haspengouw met het grootste museum van boomgaarden op hoogstam met oude variëteiten appelen en peren.

Familiedag

Zondag worden 20.000 dagjesmensen en toeristen verwacht. “Op die dag zie je boeren en vaklieden uit de land-, tuin- en bosbouw rondlopen”, vervolgt Guido Cleuren. “Ook is het doorheen de jaren een dag voor de hele familie geworden. Kinderen strelen geitjes en lammetjes. Ze komen in contact met het leven en werken op het platteland en ze mogen dicht bij de dieren komen. Zo schuiven kinderen in de rij aan om een koe te melken. We stellen de landbouw in een positief daglicht.” Op negen terreinen kan je 35 wedstrijden en prijskampen volgen van onder andere vee, paarden, schapen, ezels en vele andere rassen. “Zo kan je 10 Swister (gekloonde) schapen bewonderen. Een bezienswaardigheid”, horen we bij de organisatie. Er is een kinderboerderij met een grote aaibaarheidsfactor van de dieren. Jagers tonen hoe ze honden leren apporteren. De Brabantse paarden krijgen veel bijval van het publiek. De kolossen nemen het tegen elkaar op om de zwaarste vracht - vorig jaar stond het record op 2.150 kilo - te trekken.”

Een proeverij

Agricultura is méér dan een levende boerderij. Vanop de heuvel aan de Rentmeesterij (nu een hotel met 70 kamers), die in de schaduw van het kasteel ligt, zie je honderden kleine en grote machines blinken waarmee de loonwerkers en boeren vandaag werken. Daar staan ook hoogtechnologische machines uitgestald. Een primeur is een robot gestuurde grasmaaier die gebruikt wordt op golfterreinen en die zelfs de golfballen kan oprapen. Agricultura is ook één grote proeverij. Je kan proeven van het platteland en dat kan je letterlijk nemen. “Hier staan in totaal 250 standen en zeker een derde daarvan showt streekproducten uit Haspengouw. Ook kan je er kersen, frambozen, appelen en tal van ander fruit maar ook vlees, kaas, fruitsappen en wijnen proeven. Producten rechtstreeks bij de boer kopen, zit in de lift. En de mensen willen gezonde voeding”, aldus nog schepen Cleuren.