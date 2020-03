Alden Biesen verplaatst zomeropera naar volgend jaar ENL

30 maart 2020

10u52

Bilzen De Zomeropera zal dit jaar niet plaatsvinden in Alden Biesen. Ondanks dat dat de overheid nog geen uitspraken heeft gedaan over events in de maanden mei en juni, heeft de organisatie beslist om de programmatie uit te stellen naar het jaar 2021.

Het Zomeropera-seizoen kondigde zich veelbelovend aan met 24 voorstellingen van Madama Butterfly, 8 voorstellingen van een kinderproductie Anders dan Anders(en) en een slotconcert. De uitstekende start van de ticketverkoop gaf aan dat de programmatie aansloeg bij het grote publiek.

De repetities zouden op 27 april starten, de eerste voorstelling werd gepland op donderdag 21 mei en het doek zou op 23 juni vallen. De hoop om dit te kunnen realiseren werd nog lang gekoesterd, maar de organisatie is realistisch. “De aanvang van de repetities zou wellicht in de quarantaine periode vallen en onze internationale artiesten zouden er niet op tijd raken”, klinkt het.

Veiligheid

“De prioriteit in deze periode ligt bij de gezondheid en veiligheid van het publiek, artiesten, medewerkers en personeel van de Landcommanderij Alden Biesen. Ondanks het feit dat de overheid nog geen uitspraak heeft gedaan over de organisatie van publieke manifestaties in de maanden mei en juni kan Zomeropera onmogelijk langer wachten met een beslissing te nemen.”

Daarom hebben voorzitter Willy Claes en de Raad van Bestuur van de vzw de knoop doorgehakt: de programmatie verschuift naar de maanden mei en juni in 2021. Wie een ticket heeft gekocht, krijgt het terugbetaald. De nodige info hierover volgt nog via een bericht.