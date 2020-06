Alden Biesen pakt uit met topexpo over sprookjes van Gebroeders Grimm Dirk Selis

24 juni 2020

13u33 0 Bilzen Alden Biesen staat deze zomer in het teken van de sprookjes van de Gebroeders Grimm. Sneeuwwitje, Hans & Grietje of Roodkapje, allemaal passeren ze de revue in werken die nog nooit eerder in België zijn vertoond. Het Duitse “Brüder Grimm-Gesellschaft” reist de wereld rond en na Rusland, Japan en Kazachstan strijkt de tentoonstelling nu neer in de Alden Biesen.

De landcommanderij verwelkomt de internationale rondreizende tentoonstelling gedurende de zomermaanden en deze geeft een unieke inkijk in de geschiedenis van de gebroeders Grimm en hun invloed op internationale en Vlaamse sprookjestraditie. “Hun bekendste werk: ‘Sprookjes voor kind en gezin’ werd in meer dan honderdtachtig talen en dialecten vertaald en steeds weer in miljoenenoplages uitgegeven”, legt algemeen directeur Patrick Cornelissen uit. “‘Er was eens… De gebroeders Grimm en hun sprookjes’ is een tentoonstelling voor jong en oud. De geschiedenis van de broers wordt uitgebreid beschreven, net als hun rol in de literaire geschiedenis. Dit wordt gecombineerd met prachtige tekeningen van kunstenaars die zich hebben laten inspireren door de sprookjes.”

Vertelkunst

Al sinds de middeleeuwen speelt de landcommanderij een belangrijke rol als bron van de Nederlandse taal uit de vroege Middeleeuwen. “Onze jarenlange traditie rond vertelkunst, in combinatie met de 200ste verjaardag van de Nederlandse vertaling van de sprookjes, vormde een unieke gelegenheid om deze expositie naar Alden Biesen te halen”, gaat Cornelissen verder. “De gebroeders Grimm waren van groot belang voor de literatuur en hun sprookjes spreken al eeuwenlang verschillende generaties aan.”

‘Er was eens… De gebroeders Grimm en hun sprookjes’ is te bezoeken in Alden Biesen van 1 juli tot 30 augustus 2020. De toegang is gratis voor kinderen (t.e.m. 12 jaar) en bedraagt € 5 voor volwassenen. Tickets kunnen online gereserveerd worden.