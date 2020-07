Alden Biesen pakt uit met muziekwandeling in Engels park Emily Nees

01 juli 2020

13u23

Bron: Alden Biesen 1 Bilzen Wie geregeld gaat wandelen op het domein van Alden Biesen, kan dat voortaan doen op het ritme van deuntjes. Hendrik Vanden Abeele en het Psallentes-ensemble slaan de handen in elkaar met de landcommanderij voor het project ‘Punica granatum’. Op acht verschillende locaties in het Engels park bevinden zich QR-codes, die bezoekers kunnen scannen om de muziekvideo af te spelen.

Vanaf vandaag begeleidt de muzikale wandeling ‘Punica Granatum’ je doorheen het Engels park van Alden Biesen. Langs de 18de eeuwse paden vind je op acht verschillende plekken een QR-codes terug. Bezoekers houden best hun smartphone bij de hand. Wie dit scant, kan een muzikale video bekijken.

Droom

Al omvat de wandeling meer dan enkel en alleen naar de melodieën luisteren. Zo neemt het ensemble Psallentes de bezoeker mee in hun droom, waarin de zangeressen op zoek gaan naar een geschikte plaats voor een fotoshoot in het Engels park. De tuinen zorgen voor heel wat inspiratie. Al snel klinken er talloze deuntjes in hun hoofd.

Wat de luisteraar dan kan verwachten? Oude muziek. Denk daarbij aan eenstemmige en meerstemmige klanken in het Latijns, Frans, Nederlands en Middelengels. Na de muziek volgt er nog een kort fragment, dat voor eigen interpretatie vatbaar is.

Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag een gratis flyer ophalen in het onthaalcentrum van Alden Biesen. Daarop staan de verschillende locaties waar de QR-codes zich bevinden op aangeduid. Maar ook vanuit je kot kan je proeven van de beleving. Neem gerust eens een kijkje op het YouTube-kanaal van de landcommanderij.