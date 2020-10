Alden Biesen organiseert raap- en persdag in boomgaard Emily Nees

05 oktober 2020

13u29 1 Bilzen Aanstaande zondag is het hoogdag in de grootste hoogstamboomgaard. Alden Biesen zet er namelijk een raap- en persdag op poten in samenwerking met de Nationale Boomgaardenstichting. Let wel, inschrijven in verplicht.

Een coronaproof activiteit vinden is niet altijd even gemakkelijk. Maar zondag gaat er alvast eentje door op de site van Alden Biesen. Bezoekers zijn namelijk welkom in de boomgaard – zo’n 40 hectare groot – om er appels te komen rapen. Vervolgens wordt het fruit geperst tot sap. Een box kost 5 euro voor 3 liter en 7 euro voor 5 liter. Daarbovenop zullen er ook nog standen aanwezig zijn, waar je verse producten kan kopen en informatie vindt over de boomgaard en het onderhoud ervan.

Wie het gebeuren graag wil bijwonen, moet zich inschrijven door te mailen naar nbs@boomgaardenstichting.be of via het nummer 012/39.11.88. Meer informatie vind je op het Facebookevenement ‘Raap- en persdag Alden Biesen’.