Alden Biesen is de ‘Beste Congreslocatie van 2019' Dirk Selis

29 januari 2020

10u25 0 Bilzen Voor Alden Biesen kan het jaar niet meer stuk. Dit jaar viert de Landcommanderij niet enkel haar 800ste jubileumjaar, maar heeft vanaf nu nog een tweede reden om te feesten: Alden Biesen krijgt er immers een accolade bij en mag zich de Beste Congreslocatie van 2019 noemen.

Het toonaangevend vakmagazine MEETINGS bekroonde voor het 14de jaar op rij de beste MICE locaties uit België en Nederland. Dit jaar vond de prijsuitreiking plaats in het Nederlandse 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont in aanwezigheid van een 200-tal congresmanagers, en onder het waakzame oog van moderator-entertainer Hans Kazan. Bij de Belgische winnaars in de categorie congreslocatie vielen het Sint-Jansberg Klooster uit Halen en het Limburgse C-mine in de prijzen met een respectievelijke tweede en derde plaats. Sales manager Bart Van Gheel en algemeen directeur Patrick Cornelissen namen voor Alden Biesen de eerste prijs in ontvangst.

“Erg fier”

“We hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een nieuw elan voor Alden Biesen en die investeringen worden beloond. Het is een opsteker voor het ganse team dat zich dagdagelijks inzet om congressen aan te trekken en hen met de beste zorgen te omringen. We zijn dan ook erg fier op deze verwezenlijking”, vertelt Patrick Cornelissen. Niet alleen voor de congresbezoeker, maar eveneens voor de cultuurliefhebber valt er in Alden Biesen veel te beleven. De evenementenkalender heeft nog nooit zo vol gestaan met bruisende activiteiten gaande van tentoonstellingen tot concerten, en dat vormt ook voor de zakelijke bezoeker een meerwaarde.

Jaarlijks kwart miljoen bezoekers

Over enkele maanden hoopt Alden Biesen opnieuw in de prijzen te vallen, aangezien de Landcommanderij eveneens in de running is om opgenomen te worden als ‘Flanders Heritage Venue’, een kwaliteitslabel van Toerisme Vlaanderen. “Als één van de grootste kasteeldomeinen in de Euregio vormt Alden Biesen een unieke en inspirerende locatie voor cultuur- en congresbeleving, en verwelkomt ze jaarlijks een kwart miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland voor zakelijke congressen, vergaderingen, culturele festivals, tentoonstellingen en meer. Gesticht in 1220 door de Duitse Orde vervulde de Landcommanderij een belangrijke rol als economisch, religieus, cultureel en sociaal hart binnen de ridderorde, een rol die 800 jaar later nog steeds van toepassing is”, besluit Cornelissen.