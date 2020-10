Aanhangwagen in beslag genomen na tal van inbreuken MMM

13 oktober 2020

18u52 0 Bilzen De politie heeft maandag een onverzekerde aanhangwagen in beslag genomen in Bilzen.

Een tractor met aanhangwagen werd opgemerkt op de Tongersestraat. Bij controle op Merem bleken twee kleine machines niet vastgemaakt te zijn volgens de normen.

Nazicht van de boorddocumenten toonde dat de aanhangwagen niet verzekerd of ingeschreven was. De aanhangwagen werd in beslag genomen en gestald bij een takeldienst.

De eigenaar kreeg vijftien dagen de tijd om zich in regel te stellen. Er werd een pv opgemaakt. Hij zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.