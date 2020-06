500 Beverstenaren willen van Pastorij Beverst een gemeenschapshuis maken: “Burgemeester, stop met rond de pot te draaien” Dirk Selis

05 juni 2020

17u28 0 Bilzen “Mogen we ook jouw JA(like) voor een nieuwe ontmoetingsruimte in de Pastorij?” Sinds april ligt deze vraag voor aan de bezoekers van de Facebook-groep ‘Ge zijt van Beverst als ge…’ “We merkten al heel snel dat het bericht massaal gedeeld en ondertekend werd”, vertelt initiatiefnemer Piet Vandebroek. “Meer dan 500 Beverstenaren die uitdrukkelijk aangeven te willen dat er ernstig en eerlijk werk wordt gemaakt van de herbestemming van de pastorij.”

“Uit respect voor de Corona-maatregelen hielden we de bevraging digitaal”, steekt initiatiefnemer Piet Vandebroek van wal. “We maken ons sterk dat een huis-aan-huis-bevraging nog een veelvoud aan extra-ja’s zou opleveren. Maar nog langer wachten was geen optie. Overleggen, opties aftoetsen, communiceren over dit project moet en kan nu. De Pastorij is van en voor de Beverstse gemeenschap, niet van en voor enkelingen. In Beverst werd in een ver verleden de Gildenzaal gesloopt, verdween de feestruimte in het gemeentehuis en werden de 3 voetbalkantines van White Star en KWB gesloopt. Het Beversheem is een mooie zaal maar blijft een turnzaal annex schoolrefter die perfect dienst doet voor het Talentenhuis.”

Niet meer rond de pot draaien

“De leegstaande pastorij is in de ogen van velen de ideale plek voor zo’n gemeenschapsruimte”, gaat Vandebroek verder. “De eigenaar ervan, de Kerkfabriek, is alleszins helemaal bereid om met de stad te zoeken naar een nieuwe invulling. Vergaderruimtes, feestgelegenheid, een terras, een dorpstuin,… het gebouw en de omgeving zouden mits een slimme renovatie en aanpassing perfect zijn. Ooit was er een overleg tussen verenigingen en het toenmalige stadsbestuur. Sinds 2018 hoorden we, ondanks herhaaldelijk aandringen echter niks meer. Gewoonweg niks. Met deze petitie vragen we het stadsbestuur om werk te maken van een gemeenschapsruimte in Beverst, om niet meer rond de pot te draaien, maar om budget te voorzien en eindelijk met daden in plaats van woorden voor de dag te komen. We willen mekaar immers sneller dan ooit tegenkomen met een glas in de hand in en rond de Pastorij”, besluit Vandebroek die het jammer vindt dat zowel burgemeester Johan Sauwens als eerste schepen Bruno Steegen de petitie niet in ontvangst kwamen nemen.

Begrip

Eerste schepen Bruno Steegen (Open Vld) heeft begrip voor de ondertekenaars. “De pastorij is op dit moment nog in handen van de kerkfabriek. Wij zijn zijn nu aan het onderhandelen met het bisdom om te kijken hoe we de pastorij in erfpacht kunnen nemen. Dan gaan we kijken welke functie de pastorij in Beverst kan innemen. We zijn er dus mee bezig.”