425.000 euro voor Bilzense verenigingsleven Emily Nees

04 augustus 2020

10u30 0 Bilzen Bilzen ontvangt 425.078 euro aan noodsubsidies van de Vlaamse regering. De stad zal het geld gebruiken om de plaatselijke verenigingen extra ondersteuning te bieden.

“De afgelopen periode was niet evident voor het verenigingsleven”, zegt schepen van Jeugd en Sport Peter Thijs (Trots op Bilzen). “Het jeugdwerk alleen al telt 2.300 deelnemende kinderen. Het spreekt voor zich dat we die werking ook in de toekomst willen garanderen. Voor veel kinderen vormt het namelijk hun belangrijkste vrijetijdsbesteding.”

Griet Mebis (Beter Bilzen), schepen van Cultuur, kan zich daarin vinden. “Een 220-tal organisaties die aangesloten zijn bij de Cultuurraad ontvingen al een werkingsbijdrage. Dat is als je weet dat er jaarlijks zo’n 8.400 activiteiten georganiseerd worden. Engagement is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Daarom geven we de verenigingen een boost met deze nieuwe toelage.”

Moeilijke periode overbruggen

In totaal kan de stad rekenen op 425.078 euro aan noodsubsidies. “De dotatie investeren we integraal in Bilzerse jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenorganisaties”, zegt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). “Dat gebeurt in twee schijven. Van de dotatie gaat 207.496 euro rechtstreeks naar verenigingen die door corona onvoorziene kosten hebben of inkomsten misliepen door de uitgestelde activiteiten.”

“Die eenmalige toelage helpt hen een moeilijke periode te overbruggen en plannen te maken voor de toekomst.” Verenigingen die niet getroffen zijn, kunnen volgens het solidariteitsprincipe afstand doen van hun deel. Op die manier blijft er meer budget over voor degenen die er echt nood aan hebben.

Stimuleren

Met de resterende 217.582 euro wil de stad initiatieven op te zetten om het Bilzense verenigingsleven te stimuleren. Om tot een goed voorstel te komen, doet de stad aan een bevraging. Verenigingen kunnen zo aangeven welke hun financiële behoeftes zijn. Ook andere ideeën zijn welkom.

Aan de hand van alle info zal de stad een voorstel doen om het tweede deel van de dotatie zo gepast mogelijk te besteden in functie van het cultuur-, sport-, jeugd- en seniorenbeleid.