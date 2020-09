3 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol of drugs ENL

26 september 2020

13u59 1 Bilzen Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag heeft een interventieploeg van de lokale politiezone Bilzen – Hoeselt – Riemst 3 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Eén van hen reed vlak voor de controle een parking op, om van plaats te veranderen met zijn vriendin.

De eerste bestuurder liep rond middernacht tegen de lamp in het centrum van Bilzen. De zwalpende rijstijl trok meteen de aandacht van de patrouille. Toen de politieagenten het voertuig wilden onderscheppen, reed de man in kwestie het snel naar een parking om van plaats te wisselen met zijn vriendin. Even later gaf de 49-jarige bestuurder toe dat hij inderdaad van plaats had geruild, omdat hij had gedronken. Uit de alcoholtest bleek dan ook dat er 1,3 promille alcohol in het bloed zat. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur introkken. Het was daarmee al de derde keer in één jaar tijd dat de man gepakt werd met het rijden onder invloed van alcohol. Hij zal moeten verschijnen bij de politierechter.

Beginnend bestuurder

Een uur later heeft de patrouille nog een tweede wagen aan de kant gezet, deze keer op de Droogbroekstraat in Hoeselt. De 20-jarige was op weg naar huis na zijn werk en blies 0,5 promille alcohol, waardoor zijn rijbewijs voor 3 uur werd ingehouden en kreeg een boete van 179 euro. Aangezien hij een beginnend bestuurder is, kon de man ook nog rekenen op een proces-verbaal dat behandeld zal worden door de politierechter. Hij zal zich later dus moeten verantwoorden.

Tot slot hielden de politieagenten nog een derde bestuurder die aan een hoge snelheid voorbij reed aan de Alden Biesensingel rond 7.00 uur ’s morgens. De politie legde een speekseltest af, en die tekende positief voor het gebruik van amfetamines. Gevolg: zijn rijbewijs werd onmiddellijk 15 dagen ingetrokken. Tijdens een fouille vond men nog een kleine hoeveelheid speed. De drugs werden in beslag genomen, en er volgde een huiszoeking. De ploeg trof er gebruikshoeveelheden, marihuana, heroïne en GHB aan. Zowel de drugs als de gsm-toestellen van de bestuurder en zijn vriendin werden in beslag genomen. De verdachten zullen later verhoord worden met oog op verder onderzoek.