200 motorrijders herdenken met speciale rit verongelukte Alina (6) LXB

11 juni 2019

12u00 0 Bilzen Familie en vrienden slaan de handen in elkaar om via een speciale motorrit de kleine Alina te gedenken. Het meisje was gepassioneerd door motorrijders voor ze op zesjarige leeftijd stierf na een tragisch ongeval.

Alina zou deze zaterdag 12 jaar zijn geworden, maar heeft haar zevende verjaardag nipt niet mogen halen. Op 14 juni 2013 sloeg het noodlot toe. Het meisje stond aan het ouderlijk huis te wachten op de bus die haar in het bijzijn van Sven, haar oudere broer, naar school zou brengen. Daar werd ze aangereden door een chauffeur van De Lijn die zat te sms’en achter het stuur, waardoor hij afweek van de rijbaan. Twee dagen na de aanrijding stierf Alina. Om haar te gedenken wordt nu zaterdag — en dit voor de vierde keer de voorbije zes jaar — een motorrun gehouden. “We weten nog altijd niet wat er die dag precies is gebeurd”, vertellen Patrick Van Luyten en Elsje Willems, de ouders van het onfortuinlijke meisje.

“We zijn nu zes jaar verder, maar we hebben haar dood nog niet verwerkt”, laten de ouders van Alina horen. “De chauffeur die de aanrijding veroorzaakte, heeft niet eens de moeite gedaan om ons op te zoeken. Meer nog, hij is zich nog altijd niet komen verontschuldigen.” Hun zoon Sven zag het tragisch ongeval gebeuren. “Hij heeft nog altijd last van het trauma dat hij hierdoor opliep”, zegt mama Elsje Willems.

Zot van motors

Dat de herdenkingsrit met motors — waar ook oldtimers aan mogen deelnemen — plaatsvindt, is geen toeval. “Alina was gek op motors”, zegt haar mama. “Ze ging op de stoep voor ons huis zitten, en ze zwaaide naar elke motorrijder die voorbijkwam. Het was een plezier om te zien.” Haar grote en andere broer Arjoko kwam op het idee om zijn zusje te eren door een rondrit te organiseren met motors. Zaterdag komen naar verluidt 200 motorrijders samen aan het huis van Alina, op de Sapstaat in Grote-Spouwen. Vandaar trekt de karavaan naar het kerkhof waar het graf van Alina bezocht wordt. Daarna volgt een motorrit van een kleine 65 kilometer door Limburg. Het vertrek van de herdenkingsrit staat gepland om 12.45 uur.