2 jaar celstraf voor Bilzenaar die Porsche Cayenne probeert te stelen met twee messen en alarmpistool op zak VCT

04 maart 2020

17u38 0 Bilzen M.B., een 37-jarige Bilzenaar, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Hij probeerde op 20 november 2019 met een alarmpistool en twee messen op zak een Porsche Cayenne te stelen. Het slachtoffer kon tijdig wegrijden. “Ik wilde om een lift vragen”, klonk het bij de beklaagde.

Op 20 november vorig jaar om 2 uur ’s nachts ontving de politiezone Bilzen een oproep van een poging diefstal met vertoon van een wapen aan het kruispunt Meershoven-Abbendael. De bestuurder van de Porsche Cayenne stond te wachten aan het verkeerslicht toen een vreemde met wat leek op een vuurwapen op zijn raam tikte en het bestuurdersportier wilde openen. De bestuurder drukte zijn gaspedaal in en reed weg richting Munsterbilzen.

Bivakmuts tegen de koude

Een politiepatrouille trof even later beklaagde M.B. in de buurt aan. Vermomd met een bivakmuts en handschoenen liep deze luid scheldend rond en gaf geen gevolg aan het bevel om zijn handen zichtbaar te maken. De man droeg twee messen bij zich en een alarmpistool. Dit laatste had de bestuurder aangezien als een vuurwapen. Zelf minimaliseerde de dertiger de zaak. De messen en het alarmpistool had hij bij zich ‘om zichzelf te beschermen tegen vreemdelingen’. De bivakmuts en de handschoenen droeg hij omdat het koud was.

Ongeloofwaardige verklaring

In zijn verklaring aan de politie ontkende hij dat hij de Porsche had willen stelen. “Ik wilde gewoon een lift naar Munsterbilzen vragen. Het getik op het raam kwam van mijn ring.” De strafrechter oordeelde dit ongeloofwaardig, zeker gelet op het feit dat de man handschoenen droeg op het ogenblik dat de agenten hem aantroffen. “De bewezen verklaarde feiten zijn brutaal, gewelddadig en onrustwekkend. Beklaagde deinst er niet voor terug zich gewapend op pad te begeven om mensen te (proberen) beroven.”